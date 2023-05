El famoso actor, George Maharis falleció a la edad de 94 años al interior de su vivienda en Beverly Hills el pasado miércoles 24 de mayo, de acuerdo a Marc Bahan, amigo y cuidador del actor quien informó al portal de The Hollywood Reporter el fin de semana. Archivado: Muere George Maharis

Su carrera en la actuación

El actor fue protagonista durante las primeras tres temporadas de la serie ‘Ruta 66’, sin embargo tuvo que dejar el proyecto tras contraer hepatitis. No obstante, no fue el único proyecto actoral en el que se vio involucrado, ya que más tarde en su carrera volvería a los reflectores.

Regresó al trabajo actuando en el cine con las películas ‘Quick Before It Melts’ (1964), ‘Sylvia’ (1965), ‘A Covenant with Death’ (9167) y ‘The Happening’ (1967). Además de también volver a la televisión con series como ‘El juego más letal’, ‘Misión: Imposible’ y ‘La isla de la fantasía’. Archivado: Muere George Maharis