Pierde la vida la estrella de SANFORD and son

Revelan que ocurrió el mismo día que partió Jim Brown

No se dio a conocer la causa de muerte

¡SE CIERRA EL TELÓN! La popular actriz de los años 70, Marlene Clark, murió a los 85 años de edad, según confirmó una amiga cercana de la figura pública. La noticia, causó gran sorpresa y varios de sus compañeros se expresaron ante este terrible hecho a través de las redes sociales. Pero lo que llamó la atención, fue que murió el mismo día que Jim Brown, con quien compartió créditos en película.

Marlene Clark se convirtió en uno de los personajes centrales de las películas de esa década en específico. Por ello, los mensajes de apoyo y solidaridad a la familia de la actriz no pararon de llegar desde que se dio a conocer la trágica noticia. Descanse en paz.

MUERE LA ESTRELLA DE SANFORD AND SON

La querida actriz Marlene Clark, perdió la vida a los 85 años de edad, según informó su querida amiga Tamara Lynch. La estrella de Sanford and son, se encontraba en su casa de Los Ángeles y según informaron ocurrió el pasado 18 de mayo, aunque la noticia se reveló recientemente.

De acuerdo con el portal de noticias The Sun, la causa de muerte sigue siendo un misterio y la amiga de Clark, Lynch, no dio mayores detalles al respecto. Tras declararse su partida, en redes sociales los internautas no dudaron en expresar su sentir al respecto y lamentan la pérdida de una de las mujeres que conquistó el cine de terror y sitcom.