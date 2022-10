De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, apenas inicia el octavo mes del 2022 y dan a conocer una gran desgracia , los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que falleció el hijo de un querido actor.

La familia de Cormac dio el anuncio del sensible fallecimiento del cantante a través de un comunicado, si bien la muerte del joven ocurrió el pasado 16 de octubre, pero no fue hasta este lunes 31 de octubre que lo confirmaron sus seres queridos, “Fue una salvaje y eléctrica bola de energía y su espíritu estaba completada con luz y bondad. “, inició el texto.

El joven de 25 años compartió estremecedor video donde confirmó que padecía cáncer

“El 21 de noviembre me diagnosticaron cáncer de células germinales en etapa 3. Desde entonces lo he estado combatiendo a diario, echándole todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc. e llama coriocarcinoma, es raro y ha logrado mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le lance”, dice el texto de Cormac.

“Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa”, es como termina su anuncio. Archivado como: Muere músico Cormac Roth.