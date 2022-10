Ahora, a pesar de que el panorama no es de los más alentadores, surge una supuesta traición que sufriría el actor mexicano y que posiblemente le sumaría aún más lamentos en su complicado caso y juicio legal en los Estados Unidos.

Fue ¿de quién menos pensaba?

Con información del Heraldo, se sabe que el abogado de Lucas Delfino, quien es cuñado de Pablo Lyle, declaró que “el señor no tenía control sobre el puño de su cuñado”. Delfino solo estuvo en el lugar de los hechos, pero el acusado fue quien dio los golpes y no hay acusación de que Lucas haya tocado a la víctima que falleció.

Agregó que “lo único que se conoce es que Delfino había salido del vehículo, por lo tanto, el señor no debe nada al demandante”, señaló el abogado de Lucas. Finalmente, Delfino salió impune de las acusaciones y muchos podrías pensar que su propio cuñado habría abandonado a Lyle y lo por ello traicionó al no respaldarlo para no pisar la cárcel.