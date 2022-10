La presentadora puertorriqueña habla de una nueva etapa en su vida

Adamari López se siente agradecida con su ex el cantante Luis Fonsi

Confiesa cómo fue lidiar con las etapas difíciles de su vida Adamari López habla sobre Luis Fonsi: La boricua preferida de Telemundo tenía ya bastantito tiempo sin tocar el tema de alguno de sus ex. Con Toni Costa, lo cierto es que Adamari López se ha reservado bastante en dar declaraciones acerca de él, ni siquiera cuando fue participante de La Casa de los Famosos 2. Sin embargo, hace unos días la famosa presentadora estuvo presente en un evento que se llevó a cabo en Miami. Fue por medio del programa "¡Siéntese Quien Pueda!" de UniMas, que Adamari habló con el entrevistador y tocó el tema de su ex Luis Fonsi, ¡veamos que fue lo que dijo! Así terminó la relación entre Adamari y Fonsi La presentadora de origen puertorriqueño, estuvo casada con el cantante Luis Fonsi del 2006 al 2009, pero fue el propio cantante quien decidió darle fin a esa relación. Lo peor del caso, es que la también actriz fue diagnosticada con cáncer de mama, lo cual, fue un duro golpe. Y es que Adamari estaba casada con el intérprete de 'Despacito' y esperaba su apoyo ante la terrible situación. Sin embargo, Fonsi decidió terminar la relación ya que, según las declaraciones de la actriz, no supo como lidiar con la situación. "Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso", reveló Adamari en el 2013 a Telemundo.

Adamari López habla sobre Luis Fonsi: Nadie se imaginaba que mencionaría a su ex Ahora, años después de aquella ruptura amorosa, la boricua recordó a su ex esposo en una reciente entrevista con UniMas, pues sus declaraciones generaron tanta admiración hasta la presentadora, que muchos no creerían que la relación entre ella y Luis Fonsi habría terminado mal… El entrevistador Lucho Borrego, le dijo lo siguiente a la actriz: "Antes la imagen que Adamari López le daba a muchos de sus fans es como dos tipos de Adamari… Siempre te veíamos cándida y ahora te vemos en una etapa como de sensualidad. Nunca te había visto tan sexy como ahora".

¿Hay una capítulo que Adamari borraría de su vida? Adamari respondió ante los comentarios del entrevistador de esta forma: "Lo que estoy es en paz, estoy tranquila, sigo siendo, yo pienso, que parte de la niña que todo el mundo ha conocido, pero también con la madurez de una mujer de 51 años que ha vivido muchas cosas, que me acepto, que me quiero, que me valoro, que me respeto como mujer y creo que es lo que hay ahora, dijo ante las cámaras de 'Siéntese quien pueda'. Lucho siguió con la conversación y le dijo que volvió a confiar en ella misma: "Y saber que no te sentías cómoda, te habían quitado lo que era la feminidad (mastectomía) y saber cómo volver a enamorarte de ti misma y volver a encontrar la confianza en ti misma", le comentó a la presentadora, y ella respondió que todo en la vida es un ciclo: "Creo que la vida tiene ciclos en los que uno se va enamorando de uno mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives como una montaña rusa y vuelves a reencontrarte", contestó.

Adamari López habla sobre Luis Fonsi: ¿Está agradecida con su ex? Lucho Borrego le cuestionó que qué capitulo de su vida borraría, a lo cual Adamari respondió que nada. Él le dijo que si el cáncer no lo borraría, y Adamari aseguró que no: "Nada, creo que todo me ha enseñado". "¿Y el divorcio? Se sobrevive al cáncer, se pasa el cáncer pero a veces las personas que están a nuestro alrededor a lo mejor no se sobrevive a pesar de que ame con locura y con pasión a la persona que elegí para casarme", comentó Lucho. Adamari contestó respondiendo lo que fue claramente, una pregunta hacia lo que fue su relación con Fonsi: "Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida, eso se lo agradeceré toda la vida… Así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente", comentó la presentadora al programa de UniMas. La respuesta de la gente ha sigo de completa admiración hacia la famosa: "Ella merece siempre lo mejor", "Qué gran mujer, ese nivel de paz y madurez no se adquiere fácilmente", "Excelente mujer, toda una guerrera", "La chaparrita más querida, eres hermosa y única", expresaron algunos usuarios.