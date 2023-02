Muere Carlos Saura: ¿QUÉ DIJO EN ENTREVISTA EEL CINEASTA?

Sobre sus talentos, el cineasta los definió de la siguiente manera: “La imaginación. He utilizado la imaginación para contar historias que me gustan y pienso que van a gustar a otros. Luego igual no les gustan, pero qué vas a hacer, no siempre aciertas. Solo el hecho de que te dejen contar tus propias historias, dar un paso adelante, es lo que he intentado toda la vida”.

Y explicó por qué veía mucho cine: “Porque así aprendo lo que no quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? No lo sé, lo que tengo claro es lo que no” y se definía como “un ser afortunado, que ha dirigido unas 50 películas y que ha hecho el cine que quería. Y eso es un milagro”. Archivado como: Muere Carlos Saura