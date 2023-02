¿Qué tan mal está el matrimonio de Mottola y Thalía?

Han revelado fuertes detalles de su vida privada

¿Estarán al punto del divorcio?

Hace unos días se rumoreaba que la pareja de Thalía y de Tommy Mottola estaban al borde del divorcio por una supuesta infidelidad por parte del magnate de la industria musical. Pero ahora se han revelado de la dificl situación que estarían viviendo en su hogar?

Incluso la supuesta amante de Mottola rompió el silencio y revelado algunas cosas sobre la relación con el empresario. Pero ahora aparece una nueva revelación, pues una exempleada de ellos habría revelado lo más íntimo de la pareja. ARCHIVADO DE: Thalía Tommy duermen juntos

¡Habla la supuesta amante!

La modelo peruana Leslie Shaw, supuesta tercera en discordia salió a defenderse de los rumores que la acusaban de ser la amante de Tommy Mottola. Por ello, en medio de toda esta polémica, la también cantante y actriz rompió el silencio sobre el tema y aclaró el tema.

Fue a través de una entrevista con el programa de Magaly TV, en donde la cantante habló sobre el tema. “”Nunca, nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, y yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida”, explicó.