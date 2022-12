Terry Hall incursionó tanto en el ska como en el pop

De acuerdo con información de El País, luego de que The Specials se desintegrara, Terry Hall alcanzó el éxito en bandas como Fun Boy Three y The Colourfield, pero en 2008, estuvo de nueva cuenta al frente de su banda. En sus inicios, compartieron gira con The Clash, aunque no estuvieron de acuerdo con seguir el camino ‘ideal’ de afincarse en Londres y volvieron a su ciudad natal, Coventry.

El disco con el que debutaron contaba con la producción de Elvis Costello, pero fue en 1981 que Terry decidió separarse de la banda y junto con él se fueron Lynval Golding y Neville Staple, músicos originarios de Jamaica. Con Fun Boy Three grabó temas como The lunatics have taken over the asylum, It ain’t what you do e It’s the way you do it.