LOS ABUCHEAN Y AVIENTAN HUEVOS. El rey Carlos y la reina Camilla son recibidos de la peor manera en una ciudad y les sucede lo peor;¿NO LOS QUIEREN? (VIDEO)

¿Los huevos impactaron al rey Carlos III y a la reina Camilla?

Ni el rey Carlos ni la reina Camilla fueron alcanzados por los huevos y mientras el hombre de 23 años era detenido, la gente procedió a atacarlo asegurando que debería de darle vergüenza el acto que perpetró mismo que quiso opacar la visita de la pareja en York que acudió a revelar una estatua de la reina Isabel II.

Los comentarios del video publicado en la cuenta de Twitter de ‘CNN en español’ aseguraron: “Ven, esto en Cuba no pasa y no es porque no haya Rey”, “Qué miseria que el mundo siga insistiendo es fisgonear vida de inútiles que jamás han hecho algo”, “Ancianos pend…. Jajajaja”, “Pobre hombre ahora quedan fichado. Lástima que no le acertó a ese payaso y a su momia esposa”, se puede leer gente en protesta contra la pareja real.