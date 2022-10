Un fallecimiento más en el mundo de la música

El cantante Ryan Karazija, vocalista de la banda Low Roar, murió a los 40 años de edad

“Era un alma amable y hermosa” “Nuestros mundos están destrozados por su pérdida”. A unas horas de que llegue a su fin un mes que ha estado marcado por las tragedias en el mundo de la música, en las primeras horas de hoy se dio a conocer la muerte del cantante Ryan Karazija, vocalista de la banda Low Roar, a los 40 años de edad. Antes, los integrantes de esta agrupación musical habían confirmado la noticia. Después de que estuviera al frente de la banda de indie rock Audrye Sessions, de 2002 a 2010, Ryan se mudó a Reikiavik, Islandia, donde formó Low Roar. Un año después, salió a la venta su álbum homónimo, al que le seguirían 0, Once in a Long, Long While …, Ross y Maybe tomorrow. Antes de la muerte del cantante, se planeaba el lanzamiento de su sexto material discográfico. Descanse en paz, Ryan Karazija Por medio de la página de Facebook de la banda Low Roar, se informó sobre el deceso de su vocalista Ryan Karazija: “Después de una corta enfermedad, Ryan Karazija, líder y fuerza motriz detrás de Low Roar, ha muerto a los 40 años debido a complicaciones de neumonía. Su hermosa música y letras, cantadas con su inquietante voz, han tocado la vida de tantas personas en todo el mundo, y seguirán haciéndolo”. “Era un alma amable y hermosa y nuestros mundos están destrozados por su pérdida. Podemos honrar su memoria a través de su arte y mantenerlo siempre en sus canciones. El sexto disco de Low Roar ya estaba en marcha y será completado y lanzado cuando esté listo. Por favor, respeta la privacidad de su familia en este momento increíblemente difícil”.

“A veces sientes que esto nunca termina, pero todos nos desvanecemos” Luego de que la banda Low Roar confirmara la muerte de su vocalista Ryan Karazija, las condolencias no tardaron en hacerse presentes de parte de los admiradores de esta agrupación musical: “El mundo ha perdido a un poeta y músico increíble, su música es una experiencia que no puedes expresar con palabras adecuadas. El cielo ha sido ofrecido después de todo lo que creó. ¡Que su alma descanse en paz, donde quiera que esté ahora!”. “Su música me ayudó en mis momentos más difíciles y durante todo el 2020 y 2021. Descansa en paz Ryan, nunca dejaré de estar agradecido”, “Estoy completamente conmocionado, esto es tan trágico, descanse en paz. Tuve la suerte de verlos en vivo hace unos años”, “Leo cuántos corazones tocó Ryan con su música, es dolorosamente hermoso. Fue uno de los artistas más destacados que he conocido personalmente, su voz, palabras y sonidos me llevaron a través de los últimos siete años y los caminos difíciles que tuve que recorrer”.

Ryan Karazija y Low Roar eran muy conocidos por aparecer en un videojuego Cabe destacar que la discografía de Low Roar, banda de la que era vocalista Ryan Karazija, aparece en el videojuego Death Stranding, por lo que los músicos eran muy conocidos entre los amantes de esta disciplina. Hideo Kojima, creador de Death…, decidió colaborar con ellos luego de escuchar su música en una tienda de discos en Reikiavik, Islandia. La describió como “sensual y única”. “Escuché las noticias. no puedo creerlo No quiero creerlo. Sin Ryan, sin ti y tu música, Death Stranding no habría nacido. Tu música vivirá para siempre en este mundo y en mí. Gracias. Que descanse en paz”, escribió Hideo Kojima en su cuenta oficial de Twitter tras enterarse de esta lamentable noticia (Archivado como: Muere el cantante Ryan Karazija y su propia banda lo confirma).

Lo que no sabías de Ryan Karazija El cantante Ryan Karazija era conocido como ‘la fuerza impulsora’ detrás de la banda Low Roar. Tanto su música como sus letras tocaron la vida de miles de personas, lo cual queda de manifiesto con los mensajes de despedida que le dejaron en sus redes sociales. Eran muy esperadas sus transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram. Por otro lado, a raíz de esta triste noticia, se espera que Hideo Kojima, creador del videojuego Death Stranding, le rinda homenaje al cantante en sus próximos proyectos. Aunque se informó en el comunicado de Low Roar que Ryan padeció por corto tiempo de neumonía, lo que terminaría por quitarle la vida, se rumora que en realidad batalló con esta enfermedad por muchos meses.