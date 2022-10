Francisco José Rivera Pantoja, mejor conocido como Kiko Rivera, causa preocupación entre sus seguidores

El cantante y dj hispano, hijo de Isabel Pantoja, confiesa que padece rara enfermedad

“Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida”, dijo desde el hospital “Cuando escribo siempre lo hago pensando en ti…”, expresó recientemente el cantante y dj hispano Francisco José Rivera Pantoja, mejor conocido como Kiko Rivera e hijo de la también cantante Isabel Pantoja y del fallecido torero Paquirri, sin imaginar que días después sería hospitalizado de emergencia a consecuencia de una rara enfermedad. De acuerdo con información de Efe, el artista se sintió mal por la madrugada y después de ser atendido en el centro de salud de la localidad donde reside, fue llevado de urgencia a un hospital que cuenta con una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Cabe destacar que Kiko sufre de ácido úrico y diabetes tipo 1, por lo que tiene que recibir insulina de forma regular. ¿Qué fue lo que llevó al hospital a Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja? Con una imagen en la que muestra únicamente su mano derecha haciendo la señal de que todo está bien, la cual compartió en sus redes sociales, el cantante y dj hispano Kiko Rivera agradeció “a todo el mundo” por mostrar interés en su estado de salud, además de revelar que ya estaba un poco mejor, pero no recuperado: “Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo”. “No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida, jamas pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho, y si Dios quiere, prontito estoy al 100 por ciento”.

Le desean una pronta recuperación al cantante y dj hispano Tras revelar que padece ictus, interrupción de la circulación de sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o ha quedado taponado, Kiko Rivera recibió mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación de parte de sus seguidores, entre ellos de varios famosos, como la cantante y actriz mexicana Paty Manterola, exintegrante del grupo musical Garibaldi: “Recúperate pronto”. Por su parte, un usuario le dio un consejo al hijo de la cantante Isabel Pantoja: “Cuando salgas del hospital, que será pronto, te voy a poner las pilas con el entrenamiento, algún consejo para motivarte en el deporte y cambiar tu dieta. No quiero ser pretencioso, pero si me haces caso, te dejo el ‘chasis’ como un pincel, amigo!” (Archivado como: Cantante y dj hispano confiesa que padece rara enfermedad que lo mandó al hospital).

“La vida me ha dado una segunda oportunidad”: Kiko Rivera No pasó mucho tiempo para que el cantante y dj hispano Kiko Rivera subiera otra fotografía desde el hospital, solo que ahora su mano aparece entrelazada a la de su esposa, Irene Rosales Vázquez, con quien está casado desde el 2016 y con quien tiene dos hijas, Ana y Carlota. El cantante y dj hispano tiene otro hijo, de nombre Francisco, fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno. “He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradecer a mi mujer @irenerova24 que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. Ya que el día 20 oct este que está aquí ha vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla”.

Aseguran que Isabel Pantoja no ha visitado a su hijo Kiko Rivera en el hospital De acuerdo con información del portal español Semana, la cantante Isabel Pantoja no ha visitado a su hijo, el cantante y dj hispano Kiko Rivera, luego de haber sido hospitalizado de emergencia a consecuencia del ictus que padece, pero que ya habló con él: “Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos y que no se altere. Así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario”, expresó Luis Rollán, amigo de la familia. Cabe recordar que, después de tener una relación ideal de madre e hijo, el artista le declaró ‘la guerra’ tanto a ella como a su hermana, Isa Pantoja, debido a la herencia que dejó su padre, el famoso torero Francisco Rivera, mejor conocido como Paquirri, Hace apenas unas semanas, se habló de una posible reconciliación, aunque tal parece que esto será un hecho luego de que Kiko fuera hospitalizado de emergencia.