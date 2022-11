Michelle Renaud molesta. Después de la inesperada separación entre el ecuatoriano Danilo Carrera y la mexicana Michelle Renaud, que sorprendió a todos hace casi dos años, en el famoso programa de El Gordo y la Flaca hablan sobre el tema y a Raúl de Molina también lo tomó por sorpresa que la actriz mexicana ya no quiere hablar con ellos.

Ante las insistencias de los reporteros, solamente lograron conseguir que Michelle dijera lo siguiente: “No me gusta como manejan ustedes la información”. De acuerdo a los presentadores, Raúl de Molina y Lili Estefan, Michelle Renaud no estaba feliz con la manera en la que se comentó su separación del ecuatoriano Danilo Carrera. Archivado como: Michelle Renaud molesta El Gordo y la Flaca

A través de las redes sociales se ha estado visualizando un video en donde la actriz mexicana Michelle Renaud donde trata de evitar a los reporteros de El Gordo y la Flaca en el aeropuerto, ya que la artista mexicana no quiso conceder declaración alguna, especificando su malestar con dicho show.

“Que patán es Mamilo Carrera y tu también Raúl de Molina. Se cree la gran cosa el Ardido”, “Tu Raúl y Danilo hablan pestes de las mujeres y no tienen respeto por ellas. Solo les gusta denigrarlas. Que poca Danilo no envíes a Raúl a tirarle a Michelle Renaud”, “Raúl de Molina hizo unos comentarios demasiado desagradables contra Michelle Renaud. Raúl es igual de nefasto que Danilo Carrera. Cada día están en declive en este programa por defender lo indefendible “, fueron algunos comentarios. Archivado como: Michelle Renaud molesta El Gordo y la Flaca

“Te pedimos perdón”

Luego de las palabras de la actriz, el carismático personaje de Univisión, El Gordo, dio su punto de vista ante la negativa de la mexicana de hablar para su programa. De igual manera, aprovechó para ofrecerle una disculpa a la artista que se mostró descontenta al ver las cámaras del show.

“Qué triste. Danilo me comentó que jamás había estado tan feliz como ahora, que no está con Michelle Renaud porque hay un montón de mujeres que quieren salir con él y se lo creo porque es buen mozo… Te pedimos perdón si en algún momento dijimos algo que no te gustó”, comentó Raúl de Molina. Con información de Univision, El Comercio Y People en Español. Archivado como: Michelle Renaud molesta El Gordo y la Flaca. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .