Danilo Carrera habla sobre el nuevo romance de su ex Michelle Renaud

En la entrevista para la revista de farándula, Michelle Renaud y Matías Novoa no solo gritaron a los cuatro vientos su romance sino que aseguraron que les “gustaría ser padres juntos” , precisamente la razón por la que Michelle y Danilo se separaron el año pasado: él no quería tener hijos, recordó La Opinión .

“La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste para enseñarme el amor de verdad “, escribió la actriz en una publicación de Instagram. “Después de esta hermosa portada… si no envejecemos juntos ¡qué oso! TE AMO SIAMÉS”, agregó.

¿AÚN LA AMA? Danilo Carrera finalmente habla sobre el nuevo romance de Michelle Renaud con Matías Novoa. Al actor ecuatoriano no le ha quedado más que desearle públicamente a quien fuera su novia por cerca de dos años lo mejor en esta nueva relación, pero ¿será que todavía la ama?

“ Yo le deseo lo mejor . Sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos, pero le deseo lo mejor, espero que le vaya increíble. O sea, con el corazón bonito lo digo, que le vaya bien, que esté feliz y que encuentre lo que quiere”, comentó Danilo.

Danilo Carrera aseguró que no le molesta que la actriz rehaga su vida y por el contrario, en una entrevista con Siéntese Quien Pueda, expresó el enorme cariño que le tiene a Michelle Renaud y dijo espera que esta nueva etapa le traiga grandes alegrías a su ex novia.

Michelle y Danilo

Michelle y Danilo, quienes terminaron su relación a principios del 2021, no se siguen en Instagram, aunque el actor ecuatoriano asegura que eso nada tiene que ver con sus buenos deseos para ella. “Hace menos de un año que no nos tenemos (en Instagram), pero no hay relación”, dijo.

En 2018, Danilo Carrera y Michelle Renaud protagonizaron la telenovela Hijas De La Luna. Ahora, en 2022, la actriz mexicana encuentra de nuevo el amor en otro compañero de reparto, pues su nueva pareja Matías Novoa co-protagoniza con ella la telenovela La Herencia.