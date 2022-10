¡Erik Rubín habla por primera vez sobre su ‘casi’ beso con Apio Quijano!

Rompe el silencio sobre su orientación sexual

En una reunión con los reporteros, el intérprete de ‘Con todos menos conmigo’, rompió el silencio sobre esta controversia y fue cuestionado sobre su orientación sexual, pues mucho se ha puesto en duda sobre esta acción, sobre todo porque es un hombre casado y tiene hijas.

“Entiendo qué hay gente que lo quiere tomar como lo quiera tomar. A mí, realmente, me importa un cacahuate, es la realidad. No necesito demostrar nada. Sé quién soy y con eso es suficiente Es muy divertido, es un momento que la gente disfruta y es eso, un show”, advirtió Rubín a los medios de comunicación. “Si quieren inventar, denle. No será la primera vez”, dijo según la revista People en Español. Archivado como: Erik Rubín habla de su casi beso con Apio Quijano