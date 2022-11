Niurka confiesa lo que nadie hubiera imaginado de Juan Vidal

La bailarina y actriz cubana asegura que su ex es alcohólico y de paso ’embarra’ a la actriz Cynthia Klitbo

“Tú necesitas más ayuda que ellos”, le dicen usuarios

Sigue dando de qué hablar. Luego de su sonada separación del actor dominicano Juan Vidal, con quien coincidió en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos confiesa que su ex tiene problemas de alcoholismo, al igual que la actriz Cynthia Klitbo.

Por medio de sus redes sociales, la que para muchos ha sido la mejor Aventurera de la historia, no se ‘anduvo por las ramas’ y contó varias anécdotas que vivió junto a quien fuera su pareja, con quien incluso tenía planes de casarse. Estas declaraciones fueron retomadas por varios medios de comunicación, entre ellos Imagen Entretenimiento.

“Esa mujer enloqueció”, le dicen a Niurka

“Hubo cosas de su personalidad que traté de componer porque yo pensé que tenían arreglo, como por ejemplo, su alcoholismo. Llegaba al aeropuerto (refiriéndose a Juan Vidal) y pedía un whiskey doble y después de desayunar pedía otro whiskey doble y llegábamos a la sala y pedía otro whiskey doble y después pedía otro whiskey doble para meterlo al avión porque en el avión no hay etiqueta negra”.

Pero esto no fue lo único que Niurka tendría que decir de su ex, Juan Vidal: “Yo le decía: ‘Juan, ya párale güey, que eso es ped…’ y me decía: ‘No, yo puedo, estoy acostumbrado, siempre que viajo lo hago’. Él y Cynthia (refiriéndose a la actriz Cynthia Klitbo) tienen un grave problema de alcoholismo, me imagino las parrandas que se agarraban entre los dos”, expresó la cubana.