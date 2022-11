Evelyn Beltrán presumió a Adamari López ¿el cuerpazo que obtuvo?

Toni Costa ‘cambió’ a la boricua por la morena de fuego

La novia de Toni Costa reconoce lo impensable La aparente ‘guerra’ que existe de indirectas entre Adamari López y Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa ha llegado a escalar tanto que ahora se revela que la morena de fuego presume sus cambios en su cuerpo dejando ‘de lado’ y ‘en ridículo’ a la conductora de ‘Hoy Día’ quien evidentemente está en su mejor etapa de vida pero ¿dolida aún por el español? Y es que mediante un video de Instagram en ‘Univisión Famosos’, se dio a conocer que la misma novia de Toni Costa ha dejado claro que tiene varias cirugías hechas en todo su cuerpo que sin duda conquistó al ex de Adamari López con el que vive un tórrido romance hasta el momento que presume sin pudor. Adamari López ¿queda de lado al comparar su cuerpo con el de la novia de Toni Costa? La empresaria mexicana conoció a Toni Costa en una de sus clases de Zumba y el flechazo fue instantáneo, tan es así que el ex de Adamari López no dudó en hacerla su novia y a la fecha demuestran que su amor es muy fuerte y que ambos se apoyan pese a las críticas que han enfrentado por las indirectas que lanza la conductora de ‘Hoy Día’. “Gracias por cambiarme la vida hace dos años!”, publicó la empresaria novia de Toni Costa hace unos días en su cuenta de Instagram en donde se mostraba una foto en bata de hospital y dando a entender que en 2020 se decidió a operarse varias partes del cuerpo debido a que se sentía insegura y no le gustaba su apariencia física.

Evelyn Beltrán ¿tiene mejor cuerpo que la conductora de Hoy Día? Según ‘El Diario de NY‘, Evelyn Beltrán se siente muy presionada por las constantes críticas y ‘envidias’ que dice tener desde que se supo que es la novia de Toni Costa y así como Adamari López manda mensajes ‘despechados’, la mexicana publicó un texto de superación: “Acuérdate que a veces la gente no te envidia por lo que tienes, sino por tu personalidad, espíritu, tu energía o tu esfuerzo de superarte”. Evelyn Beltrán no escondió todo lo que se hizo y en mensajes de Instagram publicó: “La gente es ignorante, déjame te explico mis miles de cirugías. Me reduje los senos porque era 40H y la espalda me dolía, era una necesidad”, aclaró la novia de Toni Costa a alguien que le comentó que tenía muchas operaciones a sus 27 años.

¿Adamari López pierde al comparar su cuerpo con el de la morena novia de Toni Costa? Hace unas semanas, el portal de ‘Univisión‘ publicó información de que Evelyn Beltrán se cansaba de que la llamaran ‘rompe hogares’, pues mucho se dijo que ‘se metió’ en el matrimonio de Toni Costa y Adamari López, sin embargo ella aclaró que no fue así y que conoció al bailarín español meses después de que se separó. Sin ocultar que se operó más partes de su cuerpo, la novia del español también enfatizó: “Me hice la lipo 360, a mi no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me hago y siempre compartiré lo que me hago porque jamás sabes quien se sienta como tú y no sepa a donde ir”, precisó muy sincera al respecto.

¿Le había dado un anillo de compromiso el español a su novia? La gente comentó sobre el cuerpo operado de Evelyn Beltrán y en el video de Univisión Famosos comentó: “Mucho con demasiado de más de artificial”, “Aparte de ser “la novia de…” Por qué más se le puede conocer? Es actriz, cantante, escritora…? En verdad nunca había oído hablar siquiera de ella”, “Pagado por el ex esposo”, “El cerebro para cuando?”, “totalmente artificial, no tiene absolutamente nada de bonito, ni gracia tiene es como dura, tosca”, “Le dice ignorante al otro y escribe me “reduci””, sentenciaron. Hace unos días, ‘El Universal‘ publicó que aparentemente Toni Costa le habría dado un anillo de compromiso a Evelyn Beltrán, algo que no sucedió con Adamari López, por lo que las indirectas de la conductora se intensificaron en Instagram donde hace parodias en comedia usando audios pre grabados para enviar mensajes pero la mayoría van dirigidas al ex o la pareja de su ex… ¿coincidencia? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA NOVIA DE TONI COSTA Y SUS OPERACIONES. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.