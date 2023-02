“Michael Irvin no será parte de la cobertura de la semana del Super Bowl LVII de NFL Network”, dijo el portavoz de NFL Network, Alex Reithmiller, en un comunicado. Fue en ese momento cuando dio a conocer que el comentarista de los Cowboys no participará en la cobertura.

El despido de la cobertura del evento deportivo se debe a una queja presentada por una mujer en un hotel ubicado en Arizona, cabe mencionar que Irvin, de 45 años, no será parte de la cobertura de NFL Network en Arizona por el resto de la semana. Los detalles de la denuncia, así como la identidad de la mujer, no han sido revelados.

Irvin rompió el silencio y reveló que fue a cenar y beber con una ex estrella de los Vaqueros de Dallas: “Honestamente, estoy un poco desconcertado con todo. Todo esto sucedió en una conversación de 45 segundos en el vestíbulo. Cuando regresé después de salir… Entré en el vestíbulo y hablé con alguien. Hablé con esta chica. No la conozco, y hablé con ella durante unos 45 segundos”, dijo el involucrado. Archivado como: Michael Irvin Super Bowl

De acuerdo con el portal The Sun , la policía lanzó un informe en donde dieron a conocer que no tienen conocimiento de lo ocurrido entre el comentarista y la mujer involucrada. Sin embargo, han dicho que todo se derivó de un supuesto incidente el domingo pasado en Glendale.

“Estoy totalmente perplejo”

Luego mencionó lo que supuestamente ocurrió después con la mujer que puso la queja: “Nos dimos la mano. Entonces, me fui. Eso es todo lo que sé. Realmente no recuerdo esa conversación, para decirte la verdad. Estábamos bebiendo. Fue solo una conversación amistosa. ‘¿Qué pasa?’ Ni siquiera lo sé. … Estoy totalmente perplejo”, agregó Michael ante los medios.

Irvin agregó que no sabe el nombre de la mujer y que “no hay absolutamente ningún delito sexual”. “¿Qué ley quebranté? Definitivamente no había nada físico. Eso es honestamente todo lo que pasó. No había nadie en mi habitación. Fue una conversación de 45 segundos en el vestíbulo, un apretón de manos y nos fuimos. No sé. No sé qué es esto, y me está volviendo loco”, fueron las palabras del comentarista. Archivado como: Michael Irvin Super Bowl