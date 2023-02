De acuerdo con el portal de noticias periodísticas Marca, se especificó que, aunque ‘El Chicharito’ no obtuvo un lugar en el Mundial de Fútbol de Qatar, fue el equipo de Los Ángeles Galaxy, quienes ofrecieron un cheque para continuar por la temporada de 2023 y será hasta finales de año que se dé a conocer si renueva contrato. Archivado como: Cuánto vale Chicharito Transfermarkt

Cuánto vale Chicharito Transfermarkt: ¿Qué pasará después del final de su contrato?

En una reciente entrevista, el jugador delantero del LA Galaxy se refirió al final de su contrato y lo que podría pasar con su carrera al final de este año. De acuerdo con sus declaraciones, señaló que tiene un plan y es quedarse en Estados Unidos debido a que estaría buscando extender su carrera con un nuevo equipo.

“Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría. Pero ya saben que a veces el fútbol y las situaciones no dependen de uno”, reveló Javier “Chicharito” Hernández. “Entonces, plan A es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS”, indicó y citó TUDN. Archivado como: Cuánto vale Chicharito Transfermarkt