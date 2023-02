Lucinda Hinojos es la creadora del mural del Super Bowl

La mexicana fue escogida por la NFL para pintarlo

Reconocen su trayectoria y su nueva obra

De orígenes mexicano y nativo estadounidense, Lucinda Hinojos, “La Morena”, la artista escogida para diseñar el arte del Super Bowl 2023, incluidas las boletas y un enorme mural en Phoenix (Arizona), cuenta a EFE que sintió como si fuera a jugar la final del fútbol americano cuando la convocaron, de acuerdo a información de EFE y el portal USA TODAY.

Lucinda Hinojos, su nombre de pila, está honrada de ser “la primera mujer chicana y aborigen” en diseñar estas obras para el mayor evento deportivo estadounidense, que el próximo 12 de febrero enfrentará a los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, en Glendale, a 14 kilómetros (9 millas), del centro de Phoenix (Arizona).

“NO PUDE CONTENER LAS LÁGRIMAS”

“Cuando me anunciaron que fui seleccionada no lo podía creer. Fue una gran emoción para mí, muchos sentimientos a la vez. No pude contener las lágrimas, me sentí como si me hubieran seleccionado para jugar con un equipo de la NFL”, recordó la mexicoamericana, de 42 años. La artista trabaja contra el tiempo para terminar el 8 de febrero “el más grande mural jamás hecho para un Super Bowl”, en el centro de Phoenix.

Nacida y formada en Phoenix, Hinojos encarna el espíritu y la historia de esa ciudad, señaló la NFL, que resaltó “su identidad y experiencia inigualable para diseñar arte complejo y emblemático que la NFL desplegará orgullosamente a través del Super Bowl LVII”, se informó sobre Lucinda Hinojos Super Bowl.