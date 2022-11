Por su parte México deseaba no quedarse atrás, pues sin duda alguna en más de una ocasión dominaron el balón. Su amplitud dentro de la cancha demostró la confianza con la que pretendían llegar a la victoria los incanzables guerreros aztecas. Un penal a favor de Polonia en el minuto 57 mantuvo la tensión al borde, pues sería la leyenda europea Robert Lewandowski quien cobraría en nombre de su equipo. Sin embargo, la estrella mexicana Memo Ochoa atajó con perspicacia el balón y ofreció otro panorama para el partido.

Por su parte, la Selección de Polonia fueron otros de los protagonistas del Grupo C. Y es que la seguridad de tener a su lado a figuras destacables del fútbol como el delantero Robert Lewandowski, pudieron ser un arma de ‘doble filo’ al tener altas expectativas.

La Selección Mexicana llegó al partido en el estadio 974, en Doha, con muchas dudas después de un polémico proceso de las eliminatorias al mundial. Además de una turbulenta convocatoria ofrecida por su director técnico Gerardo Daniel ‘Tata’ Martino. México vs Polonia: Sucede lo ‘inesperado’ en el Mundial de Qatar 20222.

Aficionados experimentaron problemas en Qatar

Según destaca la Agencia The Associated Press, gran cantidad de hinchas que tuvieron oportunidad de estar en el Mundial de Qatar 2022 viralizaron su descontento al tener problemas con sus boletos. Esto mientras las incidencias con la aplicación para celulares de la FIFA avivaban la confusión y frustración por segundo día consecutivo.

Marciel Hernández, un aficionado de 64 años de Ciudad de México, esperaba enojado en la fila, tocado con el sombrero típico mexicano: “He estado en seis Copas del Mundo y nunca he tenido ningún problema como este. Estos son partidos importantes que podría perderme. Me gasto todos mis ahorros en el Mundial, así que cuando las cosas no van bien, es muy frustrante“, destacó el aficionado.

Información obtenida de: Agencia The Associated Press, TUDN y Depor