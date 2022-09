Meghan Markle está envuelta en una nueva polémica

Además de señalarse que rompió el protocolo de la realeza, ahora se le acusa de algo peor

¿Estuvo grabando con un micrófono las impresiones durante el memorial de la reina Isabel II?

El memorial y funeral de la reina Isabel II ha sido un acontecimiento histórico para todo el mundo dejando enmarcados distintos momentos de la realeza como el reencuentro entre los príncipes William y Harry tras rumores de rencillas y separación porque el menor de los hijos de Lady Di decidió renunciar a la familia real para tener su vida aparte con su esposa Meghan Markle.

A raíz de dicha situación la popularidad y señalamientos contra el príncipe Harry y Meghan Markle han sido bajos y ahora con el reencuentro de los hermanos y sus esposas afuera del Castillo de Windsor sucedió otro acontecimiento que le trajo muchos comentarios negativos a la ex actriz y ahora pareja del hijo menor de la princesa Diana.

¿Meghan Markle estaba grabando con un micrófono?

La gente no ha parado de dejar sus respetos a la reina Isabel II con flores y diversos objetos como obsequios a la memoria de la monarca y el día que los príncipes William y Harry, así como la princesa Kate Middleton y Meghan Markle salieron a verlos, la gente no sólo hizo groserías a la ex actriz, sino también le señaló algo en su vestido.

Y es que para la mala fortuna de Meghan Markle que ya de por sí tiene una imagen muy dañada en Inglaterra, el hecho de que se saltara el protocolo real de primero, asistir a los funerales y memoriales a la reina Isabel II cuando el rey Carlos III había pedido que no lo hiciera, también saludó de mano a la gente que se acercó, donde recibió varias muestras de rechazo de quienes no le extendieron el saludo, pero lo último fue que aparentemente llevaba un micrófono.