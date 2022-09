Los presentadores del programa “Chisme no Like”, Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron que tienen pruebas de que el cantante fue engañado por una prima suya para ser llevado a Venezuela desde diciembre del año pasado. También en este programa se dio la exclusiva sobre que la familia de Chyno estaba muy preocupada.

Hace unos meses se había dicho que una prima del cantante lo tenía secuestrado y no lo dejaba tener algún contacto con el resto de su familia ni con su hijo. Hace uno días la madre del venezolano rompió el silencio en redes sociales, pero rápido eliminó la publicación dejando a todos con duda.

El cantante venezolano Chyno Miranda ha dejado mucho de que hablar en los últimos meses, pues desde que tuvo COVID-19 su estado de salud ha preocupado a sus fanáticos. Ahora se han revelado imágenes que han causado quela preocupación crezca, pues no se ve nada bien.

¿Qué pasa ahora con el cantante?

“Volvimos a Venezuela, volvimos a entrar a la clínica dónde está Chyno Miranda y lo que vamos a mostrar es terrible”, dijo Javier Ceriani en una de las transmisiones de Chisme no like. “Acá hay dinero en juego, Natasha Araos (ex esposa de Chyno), es la responsable de que él esté como esté.”

“Le habrían hecho grabar un video de navidad a Chyno Miranda para sacarlo en diciembre y creamos todo que está en una clínica, lo van a sacar y llevarlo a otra para que no sepamos dónde está”, continuó diciendo el periodista argentino. ARCHIVADO DE: Aterrador video Chyno Miranda