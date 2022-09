Kenia normalmente en esta red social comparte cómo es su vida desde lo bien que se la pase en sus viajes al lado de su marido y en compañía de sus hijas. En esta ocasión aprovechado para exhibir al cantante de forma cómica, pero algunos no les gustó la forma en la que reaccionó Larry. ARCHIVADO DE: Kenia Ontiveros a Larry

Kenia Ontiveros a Larry: ¡No soportan su reacción!

Los comentarios en reacción al comentario de Kenia estuvieron divididos ya que algunos “aman” la manera en la que el matrimonio se lleve, pero a otros no les hizo gracia que Larry llamará ‘pende**’ a Kenia por su chiste. “Primero desparasítense si no tu sistema no va a absorber nada de esas vitaminas.”

Kenía había puesto de descripción en el video: “Ya las tiene más grandes que yo”. Los usuarios comentaron: “O sea que te digan pen..de.j, que triste.” “Te vas a envenenar tanta pastillas.” “Muy bueno pero y el hígado y los riñones que? Consulta a Dr aunque sean naturales perdón solo aconsejo.” ARCHIVADO DE: Kenia Ontiveros a Larry