Mucho se ha dicho sobre la orientación de Fernando Colunga tras nunca conocerle una pareja estable con la que pueda formalizar y tener una familia, pero tal parece que esos rumores pueden terminar luego de que el actor revelara las razones por las que no ha intentado esto.

De acuerdo con People en Español. Por su parte, con la ex del cantante Luis Miguel, Aracely Arámbula, se dio el romance cuando grabaron la producción “Abrázame muy fuerte”. Este noviazgo, al igual que con Thalía, fue muy discreto, pero se convirtió rápidamente en el preferido de sus seguidores.

De acuerdo con Diario Pronto , según indicó la principal razón es que ama su trabajo y, debido a las exigencias que este le ocasiona, no puede dar el tiempo requerido a una pareja o hijos. También aseguró que a pesar de esto y a sus 56 años no descarta que en unos años pueda tener familia o una relación “con alguien especial”, aunque insistió que “no es una prioridad”.

Fernando Colunga tiene hijos: Se enfocará en su trabajo

Muchos de sus fans aún tienen el sueño de verlo formar una familia con esposa e hijos pero él tiene otros deseos y planes para su futuro. Fernando Colunga compartió que es una persona ultra comprometida en su trabajo. Tiene horarios tan complicados que le impiden tener una pareja.

Su carrera como actor no le ha permitido durante muchos años tener una relación estable lo que le ha causado dejar de lado el deseo de formar una familia para seguir creciendo profesionalmente. Tener hijos no es su prioridad, asegura, pero no descarta que en algún momento pueda tener un hijo con alguien muy especial.