Sin Broncas con La Bronca: Matrimonio o unión libre

Discuten las ideas equivocadas que existen con respecto al matrimonio, como que se trata de un seguro y no es así, ya que, de acuerdo con ellos, no tiene que ver con compromiso.

Edgar platica cómo es que su relación era y cómo su mujer, es decir, actual esposa, le dio un ultimátum. Esto puede escucharse fuerte, pero en realidad Edgar cuenta la razón de por qué no se había casado con ella.

Este tema es de actualidad, ya que, parece que más que nunca, muchas parejas jóvenes han decidido que no se quieren unir en matrimonio o simplemente tienen una idea diferente de lo que es una pareja.

Hablan acerca de la idea de tener una preparación, pero no necesariamente para la altar, sino para mejorar una relación con un ser querido.

Pero siente que sí existe algo que no puede explicar que sucedió una vez que se convirtieron en la unión que hoy son.

La Bronca, que ya vivía con su actual pareja antes de contraer nupcias, comenta que siente que su dinámica no cambio cuando llegó al altar.

¿Matrimonio o unión libre?

Esta es solo una pequeña parte de lo que estos dos estuvieron platicando durante este episodio de Sin Broncas con La Bronca, ya que no vamos a arruinarte diciéndote el final de la historia.

¿A caso todo se termina al momento de casarse?, ¿Ya no se tienen citas?, ¿Es que acaso no es lo que uno esperaba?, ¿Por qué ya no hay esfuerzo?

¿El matrimonio acaba con esa magia?, ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tu pareja se ha descuidado un poco?

Estas y unas cuantas preguntas extra se debaten en este episodio. Ya lo sabes ahora, deja que La Bronca y sus invitados te alegren el día con sus ocurrencias y también con un poco de polémica sana. ¡Hasta la próxima!