¿Cómo han logrado solucionar esos desacuerdos que en algún momento como toda familia suelen tener?

“Somos una familia, hemos estado juntos 30 años. Hemos durado hasta más que varios matrimonios y como buenos hermanos, a veces nos decimos cosas que te hieren o que ‘aunque sea cierto, no me lo dijiste bonito’ o esto se nos salió de las manos y se enteró todo el mundo y entonces todo el mundo empieza a criticar y a opinar”.

“Y a veces cuando no saben la raíz del problema, no, lo cual amplifica el problema, no porque te atacan, te dicen, te hieren más, como buena familia, hemos sabido sentarnos a platicar las cosas, a perdonar, a llegar a acuerdos, que eso es lo más importante en cualquier relación. Entonces lo bueno es que en este grupo el número es impar, entonces como somos siete, pues no, no, no todos opinamos igual”. Archivado como: Mariana Ochoa gira OV7