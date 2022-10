La cantante mexicana Lidia Ávila comparte triste noticia en redes sociales

La integrante del grupo musical OV7 está de luto por la muerte de su hermano

“Ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestro abuelos y con la tía Rurry”, expresó

Trece años después de que sufriera la pérdida más dolorosa de su vida, la cantante mexicana Lidia Ávila, integrante del grupo musical OV7, está de luto por la muerte de su hermano, así lo dio a conocer en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, por lo que las condolencias de parte de sus admiradores, así como de varios famosos, no se hicieron esperar.

Actualmente, la agrupación musical se encuentra de gira por la República Mexicana con su Tour 30 años, la cual inició el pasado 1° de septiembre en Monterrey, Nuevo León. Este fin de semana, tienen compromisos en las ciudades de San Luis Potosí y Torreón, Coahuila, por lo que habrá que esperar, después de esta triste noticia, si los conciertos se llevarán a cabo. El año próximo, visitarán varias ciudades de Estados Unidos.

Lidia Ávila comparte desgarrador mensaje

Fue en las primeras horas de hoy que Lidia Ávila compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que aparece acompañada de su hermano Óscar, quien lamentablemente murió sin que se dieran a conocer más detalles de su deceso y al cual le dedicó un desgarrador mensaje de despedida: “¿En que momento, gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto?”.

“Mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido”.