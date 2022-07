Telemundo recibió a María Celeste

¿Regresará a ‘Al Rojo Vivo’?

Los secretos acerca del despido de la periodista María Celeste reaparece en Telemundo. A punto de cumplirse dos años de la salida de María Celeste de Telemundo el cual, impactó a muchísimas personas, la prestigiosa periodista puertorriqueña apareció de sorpresa este jueves en la pantalla hispana con un propósito en especial y con un objetivo que dejaron muy en claro por la publicidad. “Reaparece en nuestras pantallas María Celeste Arrarás y habla con Marilys Llanos sobre una posible candidatura estatal. No te pierdas la exclusiva jueves a las 6”, se anunció en Telemundo. La estación de televisión la cual se transmite en Miami, recibió con los brazos bien abiertos. Regresó María Celeste a Telemundo La ex titular de ‘Al Rojo Vivo’ estuvo presente en Telemundo a lado de la periodista Marilys Llanos, con quien habló de un tema que ahora mismo se encuentra bastante controversial. De acuerdo con un video publicado en Instagram por la periodista, ambas tocaron el tema de la inclusión de su nombre en una lista “como posible compañera de fórmula de Charlie Crist en caso de que el representante demócrata logre la nominación de su partido en las primarias de agosto próximo”. “Cuando pasó la lista, que me enteré por ti, con mucho gusto te hablé, no tengo agenda, no tengo nada que esconder, tú eres mi amiga, Telemundo siempre ha sido mi casa también…”, declaró la respetada periodista, quien reconoció que lo sucedido la tomó por sorpresa, dijo María Celeste. Archivado como: María Celeste reaparece en Telemundo

María Celeste reaparece en Telemundo: Se sincera y habla sin ‘pelos en la lengua’ La periodista habló y se sinceró bastante con Marilys Llanos. “Yo realmente me sorprendí, me habían hablado algo sutilmente de que a lo mejor me estaban considerando, pero no le di la importancia porque no hubo una conversación formal al respecto”, explicó Arrarás, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram. Arrarás contó acerca del momento en el que tuvo un acercamiento con el representante demócrata “para ir a un desayuno con él”, en el cual el lo conocía. “No estábamos hablando de nada de esto, simplemente cómo está pensando la comunidad puertorriqueña, yo como periodista cómo veo las cosas, como estamos conversando tú y yo. Nada que ver con esto de vicegobernadora, nada de eso”, expresó durante la charla. (VER VIDEO COMPLETO AQUÍ) Archivado como: María Celeste reaparece en Telemundo

Habló sobre su acercamiento con la arena política “Entonces hablamos y yo creo que él quedó favorablemente impresionado número 1 con mi pasión porque sabes que yo soy muy directa y muy apasionada y digo las cosas como son. Segundo, que yo estaba muy versada en los temas de La Florida porque obviamente soy periodista y vivo aquí y me interesa lo que pasa en mi estado, entonces yo creo que eso pasó. Pero él no me dijo a mí nada en ese momento”, comentó en la charla la prestigiosa periodista. Arrarás dijo que no había sido la primera vez que era invitada a entrar a la arena política. “Desde que estaba en la televisión hace muchos años me han hecho acercamientos y me hicieron otro muy fuerte hace poco tiempo atrás que no tenía que ver con esto y en ese momento yo le di pensamiento pero no lo hice porque tristemente nuestra comunidad –al menos en ese momento– todavía no estaba lo suficientemente activada en términos de registrarse a votar”, contó. Archivado como: María Celeste reaparece en Telemundo

María Celeste reaparece en Telemundo: Contó el motivo de su salida de ‘Al Rojo Vivo’ Hace unos cuantos meses, María Celeste se presentó con la periodista Erika de la Vega quien le reveló todos los detalles acerca de su despido y también, detalles monetarios. la periodista contó que la razón que motivó su salida de la cadena, por lo que no se lo llevó al terreno personal. “Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero, y ahí yo lo mire de una forma que no empecé a decir ‘la víctima yo, después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce’ No”, contó María Celeste a la presentadora venezolana. Archivado como: María Celeste reaparece en Telemundo