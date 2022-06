¡María Celeste Arrarás habló de su sueldo en Al Rojo Vivo!

“Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero, y ahí yo lo mire de una forma que no empecé a decir ‘la víctima yo, después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce’ No”, contó María Celeste a la presentadora venezolana. Archivado como: María Celeste sueldo Al Rojo Vivo

“Entonces ¿Qué pasa? Es un show que tiene 25 personas, digamos… el mío era un equipo limitado, tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5…”, dijo Celeste sincerándose por completo con el público. “Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí”, contó revelando los desliz que tuvo en el programa. Archivado como: María Celeste sueldo Al Rojo Vivo

Descarta enemistad con algún integrante del programa

María Celeste Arrarás dijo que ella personalmente, nunca tuvo ningún problema con ningún integrante de ‘Al Rojo Vivo’, al contrario, dijo que aún tiene amigos que aprecia mucho y todavía se hablan. “Lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos lo que están allí, todavía hablo con ellos. Yo me fui de allí de buenas, o sea todos mis jefes me llamaron, todos me querían invitar a cenar, a almorzar”.

“Me sentí apreciada y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaban midiendo mi control, no porque estaban midiendo mi talento ni lo que yo estaba rindiendo en la compañía y que estaban disgustados, no tenía nada que ver con eso”. Finalmente la conductora dijo que sigue cobrando dinero del programa de televisión y reveló el por qué. “Eso te lo paga un seguro que tienen las compañías de televisión, o sea que no viene del presupuesto del programa. La gente dice ‘ay pero cómo te siguen pagando y te borraron y no era por dinero’. (VER VIDEO COMPLETO AQUÍ)

Archivado como: María Celeste sueldo Al Rojo Vivo