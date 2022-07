Segundos después, en otra toma, Juan y Niurka siguen demostrándose su amor mientras los demás habitantes están en otra parte del jardín. Cuando parecía que la temperatura subiría, el ex de la actriz Cynthia Klitbo comenzó a cantarle al oído a la cubana, quien simplemente se dejaba querer y correspondía a las muestras de cariño.

En primer lugar, se puede ver a Niurka y Juan Vidal darse un tierno beso en uno de los sillones de La Casa de los famosos. A un lado de ellos, y dedicado ‘a lo suyo’, se encuentra el modelo dominicano Lewis Mendoza, con quien la cubana hizo muy buena amistad. La pareja no pudo evitar sonreír por sus ‘travesuras’.

“Tú dabas luz a esa casa”. A casi un mes de su salida de La casa de los famosos, cuando muchos estaban seguros que sería la absoluta ganadora de la segunda temporada de este reality show, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos publica video ‘prohibido’ que Telemundo no se atrevió a emitir.

En ese momento, se escucha claramente un tema de Romeo Santos, lo que Juan aprovechó para cantarle a la cubana, a quien también le ofreció una bebida. Y cuando nadie lo esperaba, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa la sacó a bailar, algo que no tomó para nada mal el actor dominicano.

Luego de varios segundos de intensos y apasionados besos, Niurka y Juan Vidal se dieron un respiro. No dejaban de decirse ‘qué rico’. Y como si trataran de volver a la normalidad, hablaron de Lewis Mendoza, a quien le dio mucho gusto que lo complacieran con una canción que pidió para bailar.

El actor dominicano le cantó nuevamente a la cubana mientras la tenía abrazada por la cintura. La pareja no parecía inmutarse de la presencia de sus demás compañeros, quienes estaban pasando una velada de lo más divertida. Niurka y Juan Vidal se veían de lo más enamorados en ese momento (Archivado como: Niurka publica video ‘prohibido’ que Telemundo no se atrevió a emitir).

A punto de terminar este video ‘prohibido’, el cual Telemundo no se atrevió a emitir, se puede ver bailando a Niurka y Toni Costa, los cuales demostraron sus habilidades al máximo sobre la pista, pero poco le duró gusto al español, ya que Juan Vidal bailó con ‘Mamá Niu’ un tema romántico y de nueva cuenta se besaron.

“La casa sin Niurka no es igual”

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta publicación y uno de ellos pareció dar en ‘el clavo’: “Y nada de eso pasaron en las galas. Definitivo, no pasaban nada de tus momentos lindos, mami, esa producción no te quería. Qué triste porque tú dabas luz a esa casa”.

“Te robaron tu show, tú eras la ganadora”, “La casa sin Niurka no es igual, esos momentos fueron bellos”, “Se vio en el 24/7, pero no lo mostraron en ninguna otra parte”, “Los mejores momentos solo Mamá Niu los daba”, “Nosotros lo vimos en el en vivo, pero en la gala jamás pasaron estas hermosas escenas de ustedes” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).