Confiesa que ya hizo legal la denuncia

De acuerdo con El Universal, la cantante, de 52 años, señaló en un encuentro con la prensa que hace un mes acudió con las autoridades competentes para denunciar al productor, que trató de minimizar y negar los señalamientos una vez que la actriz levantó la voz.

“Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron”, dijo Sasha Sokol, que ante la insistencia de los reporteros reiteró que ya inicio el proceso legal contra Luis de Llano. El video puede verse en el canal de YouTube De la Rosa Tv. ARCHIVADO DE: Sasha Sokol denunció