Marc Anthony confirma sospechas tras rumores de divorcio

Los rumores del divorcio entre el cantautor y la modelo han ido en aumento luego de que el conductor del programa ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani dijera que la pareja no viven bajo el mismo techo. Además de señalar que la única razón de dicha unión fue debido al embarazo de Ferreira.

Reaccionan a la publicación del cantante

Tras realizar su publicación en su cuenta de Instagram, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. Y es que hay quienes se encuentran contentos y muestran su apoyo a la pareja, como los que aún siguen sin creer que el romance entre ellos es real.

“Como callar a varios medios con una simple foto y un jaja”, “¿Aún no hay divorcio? Me parece super que esperen por lo menos un año”, “Obviamente esto no es amor. Si Marc no tuviera nada de lo que tiene . Ni si quiere lo vuelven a ver”, “Esta vez algo me dice que va a durar ese matrimonio, que así sea”. Son algunos de los comentarios en la publicación del cantante.