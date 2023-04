“Se que fue un día largo, lleno de mucha responsabilidad y cargados de emociones, pero como siempre, nos has demostrado tu esencia y tu enseñanza, gracias por ser tan especial, llena de amor, alegría y paz en tu interior. Te amo hija, y papi siempre estará aquí para ti”, agregó el polémico bailarín español.

El padre de Alaïa también aprovechó para enviar un emotivo mensaje en el marco de la primera comunión de su pequeña. “Mi princesa hoy hiciste tu primera comunión, un día único y especial lleno de momentos inolvidables. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verte con tu luz, no puedo describir mis sentimientos cuando te vi en la iglesia, estabas radiante, me sentí orgulloso, lleno de amor y exploté una vez más por ti…”, escribió Toni en un mensaje en Instagram.

El papá de Alaïa no desaprovechó la oportunidad de también enviar un tierno y emotivo mensaje a la ‘chaparrita consentida’. A través de su misma cuenta de Instagram, el español escribió: “Gracias Adamar López por darme el mayor regalo de mi vida”.

Así hicieron el anuncio de la aparición de Adamari López

Las opiniones no se hicieron esperar tras el anuncio, y es que, seguidores de la boricua de inmediato mostraron su apoyo con tiernos mensajes como corazones, aplausos y un “vamos Ada” en los comentarios de la publicación. Pero no a todos les gustó.

No todo fueron buenos comentarios, ya que algunas personas creen que conductora no debería continuar presente en la televisión. “Que aburrido, no tengo nada en contra de la señora Adamari, pero ya aburre, queremos ver caras nuevas”, comentó una usuario de Instagram. Archivado como: Adamari en Despierta America.