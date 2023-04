Sin embargo, aceptó que tuvo comunicación con la fallecida actriz para ofrecerle un producto que podría salvarle la vida, sin embargo aseguró que no se trataba de ningún milagro, si no que su intención era ayudar a la actriz para poder librarse de dicha enfermedad.

Estas fueron sus declaraciones: “Yo la quise mucho, la respete, respeto su recuerdo, a su familia, muchos me pusieron ‘ Alejandro Tommasi ya está enloqueciendo, ya se cree Dios, cree que está curando el cáncer, no. Eso es un invento de la revista”, dijo el actor notablemente molesto.

Alejandro Tommasi revela que pudo haber salvado a Edith González: La respuesta que le dijo la actriz

“Yo le digo: ‘Edith, se que tienes un problema de salud’, yo tengo un producto canadiense que se tomó mi hermano que tenía cáncer”, reveló a Primer Impacto. “Entonces yo lo que le proponía era el suplemento”, a lo que la respuesta de la fallecida actriz fue la siguiente.

“‘Mmmm, no lo sé, déjame pensarlo'”, algo así me contestó nada más”, dijo Alejandro. “Eso fue lo que le comenté nada más, no se de donde inventar que yo dije que con mis manos le iba a quitar el cáncer, no yo, era el suplemento”, reveló a Primer Impacto el actor y cantante mexicano.