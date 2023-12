Leslie Shawn sufre terrible caída y revelan el video de los hechos

Ahora se considera más fuerte: «Esto es prueba de que su negatividad no me derriba. Ayer grabé mi videoclip sin problemas. Soy más fuerte que la envidia que proyectan».

No obstante, subrayó que la negatividad no logra doblegarla, ya que pudo completar la grabación de su videoclip sin contratiempos.

La opinión pública: ¿Leslie Shawn pagó un karma?

No todos los comentarios fueron positivos y de buenas vibras para la artista, pues algunos la culparon de haber sido ella misma quien provocó el accidente.

Un usuario dijo: «¿Para qué te metes a hacer algo que no sabes?», «Que Dios me perdone, pero me reí mucho», «Tu soberbia no tiene límites», dijeron.

Por otro lado, muchos aseguraron que Leslie estaba pagando algún tipo de ‘karma’: «Se le llama karma, pero recupérate pronto».

La cantante ha decidido hacer caso omiso a esos comentarios y enfocarse en su recuperación (PULSE AQUÍ PARA IR AL VIDEO).