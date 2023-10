Violeta Isfel sufre accidente sobre el escenario y revela cómo está

Tuvieron que detener la escena

La caída fue tan sorprendente que incluso su compañero de escena, Ariel Miramontes, conocido como Albertano, detuvo su actuación y quedó perplejo ante lo sucedido.

Después del incidente, Violeta Isfel compartió un video en su canal de YouTube para contar cómo había ocurrido la caída.

Explicó que la falta de iluminación en el escenario le impidió ver con claridad dónde terminaba, lo que la llevó a dar un paso en falso y precipitarse hacia el público.

Afortunadamente, la actriz aseguró que no sufrió lesiones graves, pero admitió que el susto fue considerable: «No me lastimé, pero sí me asusté. Estoy bien. Solo fue un gran susto».