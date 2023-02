Laura Bozzo: “Ahorita lo que siento es frustración”

“Ahorita lo que siento es una frustración. Aylín Alejandra, 24 años, una más de tantas jóvenes asesinadas por su ex pareja, que ya la venía golpeando dese hace tiempo”, comenzó resaltando en su video que hasta el momento suma más de 17 mil ‘me gusta’.

“Yo me siento frustrada, porque siento que no sirvo para nada. Tantas veces les he pedido, les he suplicado, les he llorado, que salgan corriendo ante el primer golpe y seguimos nuevamente aquí viendo a esta niña hermosa que podría tener una vida maravillosa, asesinada en manos de su ex pareja”, dijo Laura Bozzo para exponer el caso.