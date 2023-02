“Mi amado David. Un año se cumple hoy desde que nos dejaste… Ha sido un año muy difícil mi amor… no sabes cuánto te extrañamos y nos duele tu ausencia baby… Siempre fuimos 4 y sin ti, nuestra vida no es la misma. Honramos tu memoria cada día, orgullosos siempre de la huella que dejaste en este mundo terrenal y en nuestros corazones”, comienza el emotivo mensaje de Neida Sandoval.

“Vivir contigo a nuestro lado, tenia sentido… vivir sin ti, duele demasiado”

“No escuchar tu voz en la mañanas pidiendo tu primera taza de café, duele. No poder abrazarte, cala profundo. No poder conversar contigo y sentir tus amorosos abrazos nos provoca llanto. No sentir tu amor por nuestra familia como siempre nos hiciste sentir nos aprieta el corazón. Mi amor, siempre te extrañaremos y pedimos a Dios nos ayude a vivir nuestros días y noches entendiendo que fue Su Voluntad y no la nuestra”.

Sin duda alguna, la muerte de su esposo ha sido el proceso más duro que la periodista hondureña ha tenido que superar, “Vivir contigo a nuestro lado, tenia sentido… vivir sin ti, duele demasiado. Te amo y siempre te amare mi Cowboy. Un año doloroso sin ti mi vaquero Dave Cochran”, finalizó el post de Neida Sandoval. Archivado como: Neida Sandoval muerte esposo.