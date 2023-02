Durante sus declaraciones Danilo Carrera confirmó que había minimizado el incidente , pues reveló que dudaba que a la gente le interesara lo que le ocurrió, “Fue hace unas horas, son accidentes que pasan pero también son cosas que no tengo porqué contar, dudo mucho que a la gente le interese si me atropellan o no en la calle”, señaló el actor de ‘El amor invencible’.

El pasado miércoles 22 de febrero, Danilo se dirigió aún con el pie vendado y usando sus muletas a los sets donde estaría grabando el melodrama 'Eternamente Amándonos donde fungió como conductor, ahí tuvo otro encuentro con la prensa, Danilo decidió compartir más detalles, "Aunque me hayan atropellado ayer, hoy así me duela todo el cuerpo porque me duele, estoy temblando, iba a estar aquí no me lo iba a perder por nada del mundo".

Danilo Carrera dice cómo fue el momento al ser atropellado

“Estoy bien, estaba corriendo por la calle, corro por ahí porque es muy seguro… Un taxista no paró el alto, se lo pasó y pues no me vio por el reflejo del sol lo tenía de frente y me pegó. La verdad si no fuera porque cuando me atropellan yo hago la escena o cuando me avientan por un balcón, no la estaría contando”, añadió a sus declaraciones el actor ecuatoriano.

"Las habilidades que te da la actuación de poder saltar, recibí el golpe, me pegué contra el parabrisas se rompió y volé 6 metros, la verdad es que estoy bien y se los estoy contando de milagro", añadió a sus declaraciones. Posteriormente le cuestionaron sí no pensaba demandar, "Pues ¿qué demando? Si la policía me estaba tomando fotos… Hubo un corte profundo en el que se perforó piel y se perforó músculo, pero para lo que pasó estoy agradecido se estar bien".