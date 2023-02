Al menos dos personas fallecieron el miércoles y más de 50 estaban desaparecidas tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China, según lo ha reportado de manera reciente la agencia de noticias de The Associated Press. Archivado como: Derrumbe de mina China.

China ha registrado numerosos accidentes letales

En los últimos meses, China ha registrado numerosos accidentes letales en la industria y la construcción debido a la escasa formación y regulación en seguridad, a la corrupción oficial y a la tendencia de las empresas a recortar gastos para obtener beneficios, apuntó la agencia de AP.

No ha bastado con los problemas que se provocaron con los globos espías, pues la economía china se ha ralentizado en parte como consecuencia de los draconianos confinamientos y cuarentenas impuestos bajo el ahora abandonado protocolo de "cero COVID", lo anterior según lo señalado por The Associated Press.