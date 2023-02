Aumentan cargos contra presunto asesino de Susana Morales

La joven de 16 años desapareció en julio de 2022 momentos desde el cual la familia denuncia la policía no hizo los suficiente para encontrarla. Sus restos mortales fueron encontrados a 20 millas de su casa en la frontera entre el condado de Gwinnett y el condado de Barrow a principios de este mes.

La policía cree que ella fue asesinada en algún momento cerca de las las 2 a.m. Morales fue reportada como desaparecida a la mañana siguiente, 27 de julio, a las 9 a.m. “Cuando se informó de su desaparición, teníamos todas las razones para creer que Susana había fallecido”, dijo McClure.

También dijo que “no había indicios” de que Morales hubiera sido asesinada a tiros. “No sabemos definitivamente (cómo murió), todavía estamos investigando. Lo que sí sabemos es que murió a manos de Miles Bryant”, dijo McClure.

El jefe dijo que los investigadores no han establecido si Morales y Bryant se conocían previamente. “Hemos analizado la idea de si había algún tipo de conocimiento o relación, pero hasta ahora no hemos hecho esa conexión. No sabemos si ella conocía o estaba familiarizada con Bryant de alguna manera”, apuntó.