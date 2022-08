De acuerdo con la encuesta de publicada por la plataforma TC Candler, la persona que se está coronando como “el hombre más guapo del mundo”, es el popular miembro de la agrupación de KPop, Kim Namjoon. El cantante, de 27 años de edad, fue señalado como el número uno en la famosa lista y sus fanáticos no han dudado en celebrar el nuevo título.

Aunque hubo uno que otro corazón roto ante la noticia de que el británico, de 39 años de edad, perdió su título como el rostro más atractivo del mundo, parece ser que las fanáticas de Kim Namjoon, no dudaron en festejar los votos en las encuestas que realiza TC Candler. Pero, ¿quién es el joven que robó los suspiros en las votaciones?

Henry Cavill Kim Namjoon: ¿No están contentos con el nombramiento?

Mientras que muchos de los fanáticos se mostraron alegres al conocer que Kim Namjoon es considerado el más guapo del mundo, otras personas desistieron de la idea y comentaron que no creen posible que alguien le haya ganado a Cavill. Claro, las redes sociales se han convertido en un espacio incómodo si de opinar sobre belleza se trata.

“Namjoon de BTS gano como el hombre más guapo del mundo y dejo a Henry Cavill en segundo lugar. Hicieron real el meme de los concursos de dibujo”, “Henry Cavill es literalmente una escultura Griega. Bueno, no tan griega, pero si escultura”, “Todo bien con Henry, pero ¿No se les ocurrió ni por un segundo que no a todo el mundo le parece atractivo los chavones de quijada cuadrada y marcados? Ay, no. Cierto que tienen la masculinidad frágil”, declararon en Twitter. Archivado como: Henry Cavill Kim Namjoon