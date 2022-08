“Yo no sabía claramente lo que iba a hacer, pero yo quería volver a mis raíces, yo quería retomar las riendas de mi carrera, una vez más, quería retomar lo que fueron mis inicios de periodismo, entretenimiento, con ese tipo de cosas que lamentablemente no tenía lo suficiente lo que quería”. Archivado como: Lourdes Stephen Telemundo

¿Qué te refieres con regresar a tus inicios?

“Regresar a mis inicios es algo que se parezca a las Hard News, a mí me encanta, siempre me ha gustado y obviamente no lo he dejado de hacer, pero no era un trabajo como de lleno de todos los días, esto es un sueño para mí, lo que estoy viviendo es un sueño, siempre quise estar en la posición que Dios me ha regalado el día de hoy”.

"Es lo mejor del mundo de las noticias y lo mejor del mundo del entretenimiento, y siento con toda la humildad del mundo que la vida me ha preparado y el camino que he llevado me ha traído al día de hoy. He trabajado mucho para esto, a veces uno trabaja y no lo haces para alguien, lo haces con el propósito de servirle a la comunidad".