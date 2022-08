Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, no dudan en demostrar el amor a sus fanáticos y demostrar lo agradecidos que se encuentran de estar brillando. BTS se ha posicionado como la banda con mayor número de ventas en Corea del Sur y las cifras que se dieron a conocer, anuncian que se han coronado como los favoritos con más de treinta millones en Gaon Music Chart, informó Hola.

Tras la viralización de las bandas coreanas, los jóvenes no dudan en copiar los estilos de vestimenta, la forma de maquillarse e inclusive, han aumentado las ganas de estudiar coreano y conocer más de la cultura. Por esa razón, no se duda en hablar sobre cuáles son los grupos de Kpop más populares del momento y, que se robaron los corazones.

¡LA SENSACIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES! El Kpop, se ha convertido en una de las sensaciones del momento y que ha popularizado la cultura coreana desde un punto que no se tenía en cuenta. Desde idols, los populares Kdramas, maquillaje y los grupos de música se han posicionado como los favoritos de las nuevas generaciones en América y, que sin duda alguna, han llegado para quedarse.

Blackpink rompe números de ventas

Y sí, de figuras femeninas se habla, Blackpink rompe los números y se coronan como las reinas en el mundo del Kpop. Desde su creación, se han convertido en una de las agrupaciones más famosas y populares de los últimos tiempos, siendo igual de popular que la agrupación BTS; entre las canciones favoritas del público se encuentran “Ice Cream”, “How You Like That” y “Ready For Love”.

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, son las cuatro famosas integrantes de la agrupación y uno de los momentos icónicos que vivieron, fue cuando se convirtieron en el primer grupo femenino de Kpop en posicionarse en el número más alto de los Billboard Hot 100, según informó Hola. Blackpink, desde el 2016 -que fue su año de debut- siguen triunfando en el ámbito musical y laboral.