Conoce con quienes ha andado el actor mexicano

¿Alguna vez se ha casado?

Puede que ahora salga con alguien

El actor Fernando Colunga es uno de los galanes indiscutibles de las telenovelas mexicanas y se le han conocido pocas parejas amorosas por lo que ahora muchos se preguntan quienes han sido sus novias.Es uno de los actores mexicanos más queridos de la pantalla chica, sin embargo, el actor ha sido siempre un misterio.

Comenzando con su vida amorosa y continuando con las razones por las cuales ya no hace telenovelas, no cabe duda que es un misterio total. Hace unos meses atrás el actor cumplió 56 años de edad y a pesar de que no tiene redes sociales, sus seguidores siguen hablando de él.