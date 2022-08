Muere el director de cine Wolfgang Petersen

El director de cine alemán perdió la vida tras larga lucha contra enfermedad

¿Cuándo ocurrió el deceso?

DE LUTO EN EL CINE. Muere el director de cine, Wolfgang Petersen, a los 81 años de edad, tras perder la lucha contra dura enfermedad. La mente creativa de “Das Boot” o “The Perfect Storm”, perdió la vida en su casa de Los Ángeles y fue anunciado por su representante, Michelle Bega. El nominado a seis premios Oscar, fue despedido por amigos, colegas y fanáticos a través de redes sociales.

El mundo del espectáculo ha sufrido importantes bajas en los últimos meses y que han marcado el fin de ciertas épocas. Tal es el caso de la muerte de Olivia Newton-John, a los 73 años de edad. La actriz formó parte de una de las películas que marcaron una época -Grease- y que sigue causando furor debido a su temática sesentera.

MUERE LA MENTE CREATIVA DE “DAS BOOT”

Wolfgang Petersen, el cineasta alemán cuya épica submarina de la Segunda Guerra Mundial “Das Boot” lo impulsó a una exitosa carrera en Hollywood que incluyó las películas “In the Line of Fire”, “Air Force One” y “The Perfect Tormenta”, ha muerto a los 81 años de edad, informó The Associated Press.

El mundo del cine ha quedado de luto y a través de redes sociales, se han dirigido palabras de apoyo y sobre todo, homenajes por las películas que dirigió y que se convirtieron en las favoritas del público. La muerte del cineasta sorprendió, debido a que se dio a conocer casi una semana después del deceso.