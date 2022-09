Todo este escándalo no sería tan ‘grave’ si Cristián de la Fuente no estuviera en un matrimonio de más de 20 años con la actriz Angélica Castro. Además, en el video que se difundió rápidamente también aparecía el actor argentino Juan Soler, a quien se te catalogó como ‘cómplice’.

Juan Soler infidelidad Cristián: Hace unos días, captaron al actor chileno Cristián de la Fuente con otra mujer que claramente no es su esposa, las imágenes fueron difundidas por todo internet y en la televisión. Y es que además de que De la Fuente fuera captado besando a la misteriosa mujer, se ve como otro actor estaba presente en ese momento.

Estas fueron las palabras que Soler utilizó en una publicación en donde se le ve bastante sonriente y la cual ha alcanzado casi 20,000 likes. La gente opinó sobre sus palabras esto: “Típico de los hombres”, “No creo que sea la primera vez que la engaña”, ” ¡Defiende al amiguito! Es lo que te toca”, “La verdad es que como hombres se tapan todo. No creo que sea la primera vez que pase, el dice eso por que lo cacharon en la movida, pero la esposa en chile y el aquí cuantas veces no habrá pasado lo mismo y la pobre mujer ni cuenta. Juan puso un video donde se ve la chica y luego lo borro”, aseguraron algunas personas. Archivado como: Juan Soler infidelidad Cristián

En una nueva publicación que Juan Soler hizo en su cuenta oficial de Instagram, el actor argentino decidió defenderse ante las acusaciones que la gente ha lanzado en su contra. El ex de Maki Maguilevski, comunicó un mensaje en donde podría interpretarse como si hubiera defendido a Cristián de la Fuente: “Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas…”.

¿Qué dijo de la Fuente sobre esta controversia?

Cristian de La Fuente, explicó a Carlos Adyan que se encontraba ebrio cuando ocurrió el incidente y fue la joven, que se acercó a él y le propinó un beso. Su “error”, fue no separarse rápidamente de la joven y dejó que la situación continuara sin darse cuenta de que estaba siendo grabado por una cámara indiscreta y que, expuso su aparente infidelidad.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, declaró el actor en medio de la entrevista con el programa de Telemundo. La entrevista, se volvió viral en redes sociales debido a que el polémico video muestra la escena del beso y como el actor estaba muy cerquita de otra mujer. Archivado como: Juan Soler infidelidad Cristián