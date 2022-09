María Conchita Alonso está envuelta en una nueva polémica

Luego de arremeter contra el reggaetón, la cantante y actriz cubana dice no estar de acuerdo con la inmigración ilegal en EEUU

Aprovechó también la ocasión para compartir sus próximos planes

Explica sus razones. En el marco de la celebración por los 50 años de trayectoria del reconocido diseñador mexicano Mitzy, la cantante y actriz cubana María Conchita Alonso ofreció una reveladora entrevista donde dijo no estar de acuerdo con la inmigración ilegal en EEUU, además de aprovechar la ocasión para compartir sus próximos planes.

Fue la periodista Nelssie Carrillo quien compartió, en su canal de YouTube, la charla que tuvo con la intérprete de temas como Acaríciame y Noche de copas, quien se caracteriza por expresar sus puntos de vista sin importar lo que digan los demás. Hace apenas unos días, comentó que en las canciones de reggaetón estaba ‘el demonio metido’.

María Conchita Alonso ¿se mete en problemas?

Desde el Universal City, en los Estados Unidos, María Conchita Alonso se tomó el tiempo de atender a varios medios de comunicación. Uno de ellos fue la periodista Nelssie Carrillo, quien le preguntó en primer lugar cómo había conocido al diseñador mexicano Mitzy y cómo se sentía de haberlo acompañado en su celebración por sus 50 años de trayectoria.

“Es muy rico poder compartir con alguien que de verdad se merece que sea celebrado porque lleva muchos años vistiendo, no solamente a celebridades, si no a mujeres que quieren sentirse bonitas, sexys y ahí está Mitzy para traer eso en sus vidas”. A sus 65 años de edad, la artista luce mejor que nunca y no duda en transmitirlo a sus seguidores.