Sarah Jessica Parker se encuentra de luto

La actriz de “Sex and the city” perdió a su padrastro

“Será recordado con el espíritu de bondad amorosa”, indicaron

¡DE LUTO! La actriz Sarah Jessica Parker, se encuentra pasando por un triste momento al confirmarse la muerte de su padrastro, a los 76 años de edad. A través de un comunicado de prensa, la familia Forste confirmó la trágica noticia y declararon que se encuentran “tristes” por la inesperada muerte; por el momento, la actriz no dio comentario alguno sobre la situación.

La triste noticia llega en el instante menos esperado, debido a que la actriz acaba de presentar el regreso de “Hocus Pocus 2” después de 29 años de la primera entrega. En la premier que se llevó a cabo, la actriz sorprendió al compartir cámara con sus hijas gemelas, de 13 años de edad, que pocas veces han tenido interacción con la prensa y fueron la sensación en el evento.

TRÁGICA PÉRDIDA

La famosa “Carrie Bradshaw”, Sarah Jessica Parker, se encuentra pasando por un momento sumamente difícil al confirmarse la muerte de su padrastro, Paul Giffin Forste, a los 76 años de edad, confirmó Page Six. La familia de la actriz, confirmó la triste noticia a través de un comunicado de prensa donde declararon lo tristes que se encontraban ante este suceso.

“Nuestra familia está triste de anunciar que después de una enfermedad repentina e inesperada, Paul Giffin Forste, falleció ayer a los 76 años”, confirmó la familia de la estrella de ‘Sex and the city’. Por el momento, la actriz no dio declaraciones en sus redes sociales y la familia presentó el comunicado al medio de espectáculos, Page Six.