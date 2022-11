A través del diario británico de The Sun se dio a conocer que la joven se encontraba realizando su turno durante la madrugada del pasado jueves 17 de noviembre cuando la desgracia se hizo presente en cuestión de segundos. La fabrica donde ocurrieron los hechos lleva por nombre Bem Brasil Alimentos.

Las tragedias y los hechos inesperados siguen haciendo presencia en la vida de muchas personas

De acuerdo con The Educationist Hub otros trabajadores se han quedado desconcertados en cuanto a por qué la máquina se encendió repentinamente y arrastró a la empleada a su muerte. La joven de 24 años se había formado previamente como técnica de enfermería antes de mudarse a Perdizes, Brasil en mayo pasado.

La devastada madre de Rafaela compartió un doloroso mensaje

Carla Cristina Dias Alves, la madre de Rafaela devastada dijo que se había mudado con su hermana mayor y dos primos en busca de una vida mejor, “Ella iba por su futuro, iba por sus sueños, a trabajar en su campo y a cuidarme. Rafaela era mi amor. Mis otras hijas estaban celosas porque teníamos una conexión muy extraordinaria”, señaló la mamá de la joven.

"Era una niña cariñosa, segura de sí misma, a la que le encantaba disfrazarse, comprar zapatos, ropa, perfume. Todas las mañanas me enviaba un mensaje de texto: 'Buenos días, mi amor. Hoy no le he dado los buenos días", añadió. La madre afirmó que se enteró de la trágica muerte de su hija a través de informes noticiosos.